Сообщениям об операции Ким Чен Ына не поверили

В Южной Корее заявили, что никаких операций лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за последнее время сделано не было. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя канцелярии президента страны.

Представитель канцелярии, комментируя сообщения прессы о том, что северокорейскому лидеру была сделана операция, отметил, что в Южной Корее этому не верят. Сообщения прессы были основаны на наблюдениях за манерой ходьбы Ким Чен Ына. «В канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Голубого дома.

Южнокорейский чиновник, пожелавший не называть свое имя, отказался раскрыть факты, на основании которых было вынесено это решение.

Ранее президент США Дональд Трамп обрадовался возвращению северокорейского лидера, написав об этом пост в своем Twitter. Кадры с лидером Северной Кореи появились 2 мая, на них политик торжественно разрезает ленточку по случаю открытия завода по производству удобрений. Это было первое повеление Ким Чен Ына на публике после его долгого отсутствия.

В середине апреля лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что Ким Чен Ын не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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