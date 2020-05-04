Российский футболист обеспечил бесплатное питание для медиков

Российский защитник московского «Динамо» Владимир Рыков организовал бесплатное питание для медиков в Новосибирске. Об этом сообщается в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

32-летний футболист признался, что ему захотелось поддержать тех, кто борется с коронавирусом в круглосуточном режиме. Спортсмен взял на себя оплату питания специалистов — в Городскую клиническую больницу №11 организована доставка горячей еды. Отмечается, что питанием медики будут обеспечены на протяжении десяти суток.

5 апреля стало известно, что руководство «Динамо» договорилось с игроками клуба о снижении зарплат на фоне паузы в чемпионате России. Таким образом, бело-голубые отказались от 40 процентов выплат.

Рыков — воспитанник новосибирской футбольной школы. Он начал профессиональную карьеру в местном «Чкаловце». Он выступал за «Динамо» с 2011 по 2014 год и вернулся в клуб уже в 2018-м, когда бело-голубые вылетели из элитного дивизиона. Вместе с командой Рыков завоевал первую строчку в розыгрыше Футбольной национальной лиги.

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