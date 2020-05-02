Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Бывший защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор не согласен с мнением, что футболисты получают высокие зарплаты в ущерб работникам бюджетной сферы — учителей и врачей. Об этом он написал в своем Twitter.

По воспоминаниям Мора, в Калмыкии люди ненавидели игроков местного «Уралана», получавших в разы больше бюджетников. Однако, подчеркивает экс-футболист, после того, как команды не стало, проблемы для бюджетников так и не были решены.

«Может, раскулачить пару полковников? Тогда денег хватит не только на футбол в Московской области, но и на всю медицину, весь спорт и образование в стране» — написал Мор. Он добавил, что также считает зарплаты футболистов завышенными, но убежден, что проблемы России заложены не в тратах на игроков.

Мор известен по выступлениям за «Спартак», «Сатурн», «Химки» и «Торпедо». В составе красно-белых от трижды выиграл первенство страны. Всего на его счету 95 матчей в элитном дивизионе.

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