В кризисе от коронавируса увидели «хороший толчок» для российского футбола

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на российский футбол. Слова специалиста приводит RT.

Орещук заявил, что кризис на фоне пандемии повлечет снижение зарплат футболистам. «Мы вернемся к ситуации 2000-х. Игроки снова поедут в Европу», — отметил он. Эксперт назвал это «хорошим толчком» к развитию спорта.

При этом бывший спортивный директор «Динамо» признал, что необходимо пересмотреть отношение к спортсменам. «Например, врачи зарабатывают копейки. Почему игрок, попадающий по мячу через раз, получает 500-600 тысяч евро в год?» — добавил Орещук.

Из-за пандемии коронавируса в турнирах, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, наступила пауза. Во время приостановки сезона многие клубы сократили выплаты своим футболистам. Подобная практика распространена по всему миру. В частности, игроки каталонской «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!