На чемпиона Европы по волейболу в составе сборной России напали с ножом

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных, у одного из которых был нож. Его слова приводит РИА Новости.

Инцидент произошел в Москве на Киевском шоссе, когда спортсмен выходил из банка. «Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, все в порядке», — рассказал он. Спиридонов пожаловался на то, что «среди бела дня на двух здоровых мужиков могли напасть».

Волейболист регулярно становится участником скандалов. Так, в декабре 2019-го он едва не устроил драку с организаторами детского турнира по теннису. Спиридонов вступил в конфликт после того, как его дочь сняли с финала турнира. На чемпионате мира 2014 в Польше волейболист «стрелял» по местным болельщикам из воображаемого автомата, за что получил дисквалификацию.

Спиридонов — чемпион Европы 2013 года и двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013) в составе сборной России.

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