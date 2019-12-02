Российский волейболист едва не устроил драку на детском турнире

@duma_gos / Twitter

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов едва не устроил драку с организаторами детского турнира по теннису. Видео появилось в Twitter.

Sport24 пишет, что ролик изначально выложил сам Спиридонов в соцсетях, однако позднее удалил пост. Он вступил в конфликт с организаторами, которые сняли его дочь с финала турнира. По мнению волейболиста, это произошло, потому что он поддерживал ребенка и хлопал в ладоши.

В итоге Спиридонов поругался с присутствующими, назвал их мразями, а с одним мужчиной сцепился и в итоге упал сам. До драки дело не дошло.

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