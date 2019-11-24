Игрок КХЛ свалил российского соперника на лед и устроил драку

Защитник казахстанского «Барыса» Даррен Диц подрался с нападающим хабаровского «Амура» Антоном Лазаревым в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Во втором периоде встречи Диц нанес сопернику несколько ударов, после чего повалил того на лед. За это защитник получил четыре минуты штрафа, его соперник — две. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Амура».

«Барыс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков в 29 матчах. «Амур» расположился на 11 месте (28 очков в 30 матчах).

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