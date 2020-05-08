Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие ворота не лезет»

Ведущий Владимир Познер заявил, что взгляды президента Белоруссии Александра Лукашенко о коронавирусе ошибочны, а его поведение некорректно. Свое отношение к происходящему в республике на фоне пандемии он раскрыл в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, что его взгляды, высказанные по поводу коронавируса, абсолютно, мягко говоря, ошибочны», — подчеркнул ведущий. Он добавил, что то, как ведет себя Лукашенко, «просто ни в какие ворота не лезет».

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Познер также считает, что решение об отзыве аккредитаций журналистов Первого канала — личное распоряжение белорусского лидера, так как без его ведома на это бы не пошли. По словам ведущего, решение о высылке сотрудников российского федерального телеканала из страны за сюжет о распространении нового заболевания — «чистейшее безобразие», цензура и стремление заткнуть рот СМИ.

Лукашенко является критиком принятия ограничительных мер из-за коронавируса. Глава республики неоднократно называл ситуацию вокруг пандемии психозом. В стране не введены жесткие ограничительные меры, в день Пасхи работали храмы, а на 9 Мая в Минске запланирован военный парад. По официальной статистике, в Белоруссии зафиксированы более 20 тысяч случаев заражения, умерли 116 человек.

6 мая МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. В ведомстве подчеркнули, что решение принято из-за множества фейков в сюжете о ситуации с коронавирусом в республике. В пресс-службе телеканала подтвердили высылку сотрудников и назвали действия белорусских властей «абсолютно безосновательными».

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