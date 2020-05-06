Первому каналу запретили снимать в Белоруссии за сюжет о коронавирусе

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредации съемочную группу Первого канала, снимавшую сюжет о борьбе с коронавирусом в стране. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

На сайте телеканала указано, что ряд российских СМИ продолжают информационную атаку на Минск, используя «грязные приемы вне журналистской этики и порядочности как таковой».

«Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете [российского канала] — семь штук. Это перебор, господа», — подчеркивает телеканал.

При этом отмечается, что Минск готов и на более жесткие меры относительно журналистов, распространяющих дезинформацию.

6 мая президент страны Александр Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай вместо Белоруссии. «Нет, выбрали Беларусь. Но мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем», — сказал он.

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