Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Главы двух стран обсудили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада в Белоруссии, а также о ситуации в стране в целом.

В ходе разговора речь заходила о взаимодействии в рамках интеграционных структур, например, кадровые вопросы по линии Союзного государства. Также российская и белорусская стороны обменялись информацией о мерах, которые предпринимаются в обеих странах в рамках борьбы с пандемией коронавируса, разразившейся в мире в 2020 году.

Ранее президенты России и Белоруссии обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. В Минске отметили, что ожидают от интеграции принятия взаимоприемлемых решений «в духе настоящего союзничества».

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