Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Беларусии Александр Лукашенко рассказал о запланированном на 5 мая телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

По его словам, инициатором диалога стал российский лидер. Звонок состоится в 17 часов.

Что именно обсудят главы государств Лукашенко не уточнил. Отметил только, что в центре внимания будут темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее 2 апреля лидеры обменялись поздравительными телеграммами по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Лукашенко отметил, что ожидает от интеграции выработки взаимоприемлемых решений «в духе настоящего союзничества».

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