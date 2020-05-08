Названа символическая сборная России по хоккею всех времен

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала символическую сборную России с учетом советского времени. Пятерка игроков опубликована на официальном сайте организации.

Место в воротах занял трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный победитель мировых первенств Владислав Третьяк. В защите оказались двукратный обладатель золота ОИ и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, а также Александр Рагулин, на счету которого три золота Игр и девять побед на ЧМ.

Тройку нападения составили олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Всеволод Бобров, восьмикратный победитель мировых первенств и двукратный олимпийский чемпион Валерий Харламов и единственный из символической пятерки действующий хоккеист — Евгений Малкин. В активе форварда «Питтсбург Пингвинс» две победы на первенствах планеты.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса. IIHF взамен проведет интерактивный турнир, победитель которого определится путем голосования болельщиков.

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