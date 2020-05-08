Чемпиона мира по хоккею определят голосованием болельщиков

Международная федерация хоккея (IIHF) проведет интерактивный турнир вместо отмененного чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Расписание матчей виртуального соревнования будет полностью совпадать с составленным ранее календарем мирового первенства, которое должно было пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Победитель каждого матча будет определяться на основе голосования болельщиков на официальных страницах IIHF в социальных сетях. Выбирать победителя игры можно будет в течение двух часов.

Соперниками сборной России на групповой стадии виртуального чемпионата мира будут команды Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. В первом виртуальном матче российские хоккеисты 8 мая встретятся со Швейцарией. Групповой этап завершится 19 мая, финал пройдет 24 мая.

Об отмене чемпионата мира из-за распространения коронавируса стало известно 21 марта.

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