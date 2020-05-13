Тренер Фергюсона объяснил первое поражение бойца за восемь лет

Тренер американского бойца смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй объяснил причины поражения спортсмена в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи. Об этом он рассказал в интервью журналистке Хелен Йи, запись доступна в YouTube-канале обозревателя.

«План на бой был следующий — держать дистанцию, много двигаться. Тони в целом следовал нашей установке, но, увы, не всегда. Он любит рубиться, обмениваться ударами. Впрочем, в этом и весь Фергюсон. В начале боя он неплохо действовал. Пока держал дистанцию и работал ногами», — отметил Холлоуэй. При этом наставник Фергюсона признал, что его подопечному стоило навязать сопернику борьбу в партере.

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«Хотелось бы видеть в исполнении Тони больше джиу-джитсу. Правда, Гэтжи непросто навязать такую игру. У него отлично получается избегать партера», — добавил он. 10 мая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле Фергюсон потерпел первое за восемь лет поражение.

Одолев 36-летнего Фергюсона, Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает провести поединок между Гэтжи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым — действующим чемпионом UFC в легком весе.

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