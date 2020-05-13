Российский хоккеист насмерть сбил велосипедиста

Российский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Егор Морозов насмерть сбил велосипедиста в Тольятти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя игрока Игоря Масленникова.

По словам спортивного агента, велосипедист нарушил правила дорожного движения. Кроме того, он ехал по неосвещенной трассе без световых отражателей.

Масленников подчеркнул, что сейчас идет следствие, и другой информации пока нет.

«Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем», — заключил агент.

25-летний Морозов выступает за череповецкий клуб с 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Ранее он представлял «Сочи».

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