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У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус

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Дмитрий Мелешко
Дмитрий Мелешко
Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт рассказала, что спортсмен был госпитализирован с диагнозом пневмония и получил положительный результат теста на COVID-19. Она отметила, что Лукашенко не контактировал с инфицированным игроком, так как команда находилась в отпуске. По словам пресс-секретаря, президент не будет сдавать тест на коронавирус и переходить на удаленную работу.

Лукашенко неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились более шести тысяч человек, 51 человек умер, 514 выздоровели. В стране до сих пор проходят спортивные соревнования, в том числе первенство по футболу.

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