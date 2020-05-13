Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

За соответствующее решение проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо воздержались.

Соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Решение о выдаче визы будет приниматься максимум за 10 дней. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится с 90 до 180 дней в году.

В апреле европейский эксперт Гранит Садику предположил, что Страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе, предоставление отрицательного теста на коронавирус. По его мнению, меры будут введены, когда Шенгенская зона вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

2 февраля Евросоюз изменил правила получения виз. Теперь подавать на визу можно за полгода до начала поездки: раньше срок был ограничен тремя месяцами. Подать документы можно будет в стране проживания, в том числе в электронной форме. Однако раз в 59 месяцев необходимо это делать лично, чтобы в консульском отделе или визовом бюро могли получить отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что туристы смогут возобновить путешествия по миру, отмененные из-за пандемии коронавируса, только к началу сентября. По мнению экспертов, иностранные туристы в большом количестве вернутся в Россию не ранее начала 2021 года.

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