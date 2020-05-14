Российский игрок НХЛ рассказал об опасности американских женщин

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об особенностях жизни в США. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам игрока, за океаном у спортсмена может быть много проблем из-за общения с противоположным полом. «Зажег с какой-то девушкой, а она подает на тебя в полицию за изнасилование. Здесь другие законы и верят слову, особенно если оно исходит от женщин», — отметил игрок.

Также Задоров рассказал, что в США очень внимательно следят за высказываниями публичных персон. «Всего пара лишних слов могут очень сильно сказаться. Многие люди от тебя отвернутся», — добавил 25-летний защитник.

Задоров переехал в Северную Америку в 2012 году и начал выступать за канадский клуб «Лондон Найтс» из хоккейной лиги Онтарио. В 2013 году россиянин перешел в клуб НХЛ «Баффало Сейбрс». Хоккеистом «Эвеланш» защитник стал в 2015 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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