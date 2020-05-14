Тактаров отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Тактаров назвал Нурмагомедова-старшего отличным человеком и настоящим преподавателем. «Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами, а стали спортсменами. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил актер. Он посоветовал подписчикам либо молиться за тренера, либо молчать.

Ранее 14 апреля друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что у тренера обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая сообщалось, что тренер бойца впал в кому. Состояние тренера оценивают как тяжелое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!