Россиянам посоветовали меньше пользоваться деньгами

Микробиолог Евгений Плисов порекомендовал ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Его слова приводит «Звезда».

Согласно мнению специалиста, лучше пользоваться бесконтактной оплатой, если имеется такая возможность. Также он отметил важность частого мытья рук с мылом, которое должно длиться не менее 20 секунд. Плисов заявил, что в связи с введением масочного режима, требующего поправления маски на лице, необходимо делать это аккуратно, чтобы не увеличить риск заражения. «Многие также задаются вопросом, зачем носить перчатки — поэтому, главное не трогать руками лицо, что в перчатках, что нет»,— объяснил он.

Микробиолог сказал, что если следить за чистотой рук, то использование банкомата будет безопасным: «Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки. После этого манипулируете что-то с деньгами».

Комментируя вопрос об обеззараживании купюр, Плисов сказал, что лучшим решением будет оставить их полежать день или два. «Главное — не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки», — подытожил он.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России. По его прогнозам, в России не будет пика инфицирований, который был заметен на графиках многих других стран.

По состоянию на утро 15 мая было зафиксировано 113 умерших россиян с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 58 226 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!