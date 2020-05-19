Портрет ветерана в российском городе повесили над мусоркой

В Уфе портрет героя Великой Отечественной войны повесили над мусоркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Местная жительница написала изданию, что плакат, посвященный 75-летию Победы, появился на улице Мустая Карима. На нем изображен ветеран Шайхутдинов Гимай Фасхутдинович — фото является частью проекта «Герои Башкортостана». При этом прямо под стендом с портретом стоят мусорные контейнеры.

После того, как россияне выразили свое возмущение, плакат сняли. В администрации города каналу не сообщили, кто отвечал за размещение фотографии героя прямо над мусорными буками.

Ранее в Челябинске SMM-специалисты проекта «Имена героев» не узнали на фотографии Гитлера без усов. Его снимок прислал неизвестный пользователь и представил своим дедом. «В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции», — написал отправитель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru