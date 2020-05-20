Запашный рассказал о смертельных угрозах после слов брата о футбольных фанатах

Российский дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о смертельных угрозах от неизвестных после резких высказываний его брата Эдгарда в адрес футбольных фанатов. Об этом он рассказал в подкасте «Р-Спорт».

По словам Запашного, неизвестные звонили ему, его брату Эдгарду и другим членам семьи и угрожали убийством. «Каждый второй звонок был с угрозами убийств. Вот во что все вылилось», — отметил он.

Кроме того, Запашный признал, что конфликт с болельщиками стал своего рода уроком для его брата Эдгарда. «Его вина в случившемся есть. Человек не имеет в принципе права употреблять такие слова», — заключил артист.

В декабре 2019-го Эдгард Запашный выступил с жесткой критикой в адрес фанатов московского «Спартака». Он назвал мат на арене и оскорбления в адрес нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы неприемлемыми. Дрессировщик заявил, что ввел бы на трибуны ОМОН и «покрошил бы этих болельщиков». После этого фанаты московского клуба встали у стадиона «Открытие Арена» с баннером, в котором в нецензурной форме ответили артисту. Позднее его слова призвали проверить на призывы к насилию, однако Запашный избежал преследования со стороны властей.

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