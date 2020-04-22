Призывавший «покрошить и переломать» фанатов Запашный избежал наказания

Дрессировщик Эдгард Запашный избежал наказания за призывы «покрошить и переломать» футбольных фанатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, полиция отказалась возбудить уголовное дело в отношении Запашного, так как посчитала, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Запашный выступил с жесткой критикой в адрес фанатов московского «Спартака» в декабре 2019 года. Он посчитал мат на стадионе и оскорбления в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы неприемлемыми. «Я бы ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали», — заявил тогда дрессировщик.

Фанаты московского клуба встали у стадиона «Открытие Арена» с баннером, в котором в нецензурной форме ответили Запашному. Позднее его слова призвали проверить на призывы к насилию.

Позднее Запашный объяснил, что разделяет понятия «фанат-болельщик» и «ультрас». В отношении последних он и предложил практиковать жестокое обращение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!