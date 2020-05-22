Телеведущая перестала мыть голову и поделилась опытом

Британская телеведущая Сюзанна Константин (Susannah Constantine) отказалась от мытья головы на шесть недель и поделилась результатами. Как пишет Daily Mail, для этого она решила использовать время на самоизоляции.

Перед началом эксперимента ведущая ознакомилась с теориями противников шампуней. В них утверждается, что, если не мыть голову шесть недель, волосы начнут самоочищаться. Шампуни же, с их точки зрения, вредны, так как содержат химикаты, вымывающие «естественный дир». При этом промывать волосы водой без использования каких-либо средств разрешается.

Константин отметила, что до начала эксперимента мыла голову не реже, чем раз в три дня. По ее словам, серьезные проблемы начались в середине второй недели. «Сухими мои волосы выглядели нормально, но, когда я шла в душ и они намокали, это было абсолютно отвратительно», — поделилась ведущая. Она добавила, что в то время ее руки постоянно были измазаны жиром, а волосы выглядели как тяжелая, мокрая и пропитанная маслом губка.

В конце второй недели женщина была готова сдаться, однако в итоге продолжила эксперимент. На третьей неделе она заметила, что на ее волосах столько жира, что они могут принимать любую форму и, к примеру, стоять торчком. Тогда же она помыла голову яблочным уксусом с лавандовым маслом. Спустя некоторое время Константин обратила внимание на то, что ее волосы стали выглядеть более здоровыми, густыми и объемными. К концу шестой недели, по наблюдениям ведущей, волосы перестали казаться грязными и стали намного более послушными. Теперь, признается женщина, ей не нужны кондиционеры, гели, воск, спреи, которые «реклама заставляет покупать».

В январе сообщалось о том, что 16-летняя Пэйдж Газон (Paige Gozon) из Северной Каролины, США, прославившаяся в сети после отказа от шампуня, впервые за восемь лет помыла голову. Она отказалась от этой процедуры в 2012 году, тогда это было протестом против родителей, которые, несмотря на нежелание девочки, заставляли ее мыть голову ежедневно.

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