Лидера КНДР Ким Чен Ына снова потеряли. В Южной Корее заметили, что политик не появлялся на публике в течение последних трех недель, пишет «Рёнхап».

«Власти пристально следят [за ситуацией], — сказал представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки на брифинге. — В январе он также отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией с его исчезновением по сообщениям СМИ».

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19 мая ежедневная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила, что Ким Чен Ын работает 365 дней в году без выходных, дней рождения и даже сна, несмотря на множество сообщений о его пропаже. Издание также высоко оценило любовь Кима к народу и восславило его руководство, несмотря на «беспрецедентные трудности» и «суровые условия», которые переживает страна, включая давление со стороны иностранных держав.

За последние месяцы Ким Чен Ын несколько раз исчезал из виду. Так, 13 мая сообщалось, что северокорейский лидер не появлялся на публике и не делал каких-либо официальных заявлений 12 дней.

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за этого появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии Кима с церемонии открытия нового завода.

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