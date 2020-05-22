Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» допустил ошибку в представлении нового главного тренера Япа Стама в Twitter и был поднят на смех пользователями сети.

В пресс-службе американского клуба перепутали Стама с другим нидерландским тренером Тинусом ван Тоненбруком и прикрепили его фотографию к приветственному посту в соцсетях. Запись «Цинциннати» стала объектом насмешек среди болельщиков. Они стали комментировать анонс, добавляя к нему снимки Джейсона Стэтхэма, Вина Дизеля, Виктора Сухорукова и других лысых знаменитостей.

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 22 мая 2020, 01:55

В результате «Цинциннати» исправил пост.

Стам подписал контракт с командой на полтора года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Восточной конференции MLS.

Стам известен по выступлениям за ПАОК, «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока. Будучи тренером он привел «Аякс» к победе в чемпионате Нидерландов в сезоне-2013/2014.

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