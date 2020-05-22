На российском оборонном предприятии произошла вспышка коронавируса

На российском оборонном предприятии в Северодвинске зафиксировали массовое заражение коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, передает газета «Ведомости».

Работники каких именно компаний оборонной промышленности инфицированы, пока не известно. Представитель завода судоремонта «Звездочка» Иван Чабаненко заявил, что данное учреждение не собирается менять график и формат работы. «С 25 мая прекращает работу только один объект — место для курения у парадного входа в заводоуправление», — сказал он и добавил, что информация о самоизоляции сотрудников — это только сплетни работников.

Отмечается, что за последние сутки в Северодвинске выявили 53 человека с положительным тестом на коронавирус — это максимальный показатель по всей Архангельской области за сутки. Глава местного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов рассказал, что в городе на 47 процентов больше зараженных, чем в других районах региона. По его мнению, многие граждане не соблюдают режим самоизоляции. Бузинов заявил, что ранее фиксировался случай, когда инфицированные родители продолжали водить ребенка в детский сад, из-за чего позже учреждение закрыли на карантин.

По состоянию на 22 мая в Северодвинске зарегистрировано 276 случаев заражения коронавирусом, всего в Архангельской области выявлено около тысячи инфицированных. Общее число россиян с положительным тестом на вирус составило 326 448. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек. Отмечается также, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.

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