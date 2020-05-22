Бывший чемпион UFC применил на улицах США огнемет для борьбы с коронавирусом

instagram.com/andreiarlovski/

Белорусский боец UFC Андрей Орловский применил на улицах США огнемет для борьбы с коронавирусом. Видео доступно в Instagram спортсмена.

Орловский назвал огнемет отличным устройством для сохранения социального дистанцирования. «Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19», — подписал ролик он.

Спортсмен вместе с семьей находится в США. Свой последний бой он провел 14 мая на турнире UFC Fight Night 171, победив бразильца Филипе Линса единогласным решением судей. Орловский — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

4 мая американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюльхаузен выступил с критикой в адрес руководства UFC за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Он посчитал, что рядовым американцам не хватает тестов.

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