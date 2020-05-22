В Чечне назвали Кадырова здоровым

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил во время прямого эфира на своей странице в Instagram, что глава республики Рамзан Кадыров здоров.

По его словам, информация о болезни лидера не соответствует действительности.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала со ссылкой на источник, что у Кадырова поражено 70 процентов легких, что свидетельствует о тяжелом течении коронавирусной инфекции.

Заражение главы Чечни коронавирусом произошло около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова. Такие подробности привело издание Baza.

О возможном заражении Кадырова коронавирусом стало известно накануне, 21 мая. Уточнялось, что он находится под меднаблюдением в Москве. В Чечне эту информацию опровергли, заявив, что лидер здоров.

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