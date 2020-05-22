Туктамышева назвала «большой плюс» от карантина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала положительные стороны режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. Ее слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России.

Фигуристка рассказала, что не привыкла жить в одиночестве, но «на карантин села одна». «И мне это помогло больше понять себя», — заметила Туктамышева. Она подчеркнула, что ей важно не бояться находиться дома одной. «Для меня это шаг к своему какому-то развитию. Считаю, что карантин мне большой плюс дал», — добавила спортсменка.

Она отметила также, что не следит за новостями в мире, и это помогает ей преодолеть сложный период. «Мне так легче, чтобы я была немного отстраненной от этого всего», — заключила фигуристка.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. 12 мая она опубликовала фотографию в нижнем белье и взволновала пользователей сети. Туктамышева провела домашнюю фотосессию при помощи приложения FaceTime.

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