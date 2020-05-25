Советник Бориса Джонсона объяснил причины нарушенного карантина

Доминик Каммингс, советник премьера Великобритании Бориса Джонсона, объяснил, почему нарушил режим самоизоляции и поехал в гости к родителям за четыреста километров от Лондона с явными симптомами коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Каммингс отметил, что не жалеет о нарушенных ограничениях и что заранее не согласовывал поездку с правительством. По словам политика, ему позвонила супруга и заявила, что не сможет самостоятельно смотреть за четырехлетним ребенком, так как очень плохо чувствует себя. По этой причине Каммингс решил отвезти семью к своим родственникам в Дарем. Поездку к английскому замку чиновник объяснил желанием проверить, сможет ли он после болезни нормально управлять автомобилем.

Советник премьера Великобритании сожалеет, что не объяснился раньше, чем разразился скандал на этой почве. На пресс-конференции он также не объявил об отставке вопреки предположениям многих. «Я не подавал в отставку и не рассматривал этот вариант. Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы сделать страну лучше в разных отношениях. Если премьер-министр решит, что я должен остановиться… это решать премьер-министру», — пояснил Каммингс.

Отмечается, что ранее в Великобритании несколько высокопоставленных лиц были вынуждены уйти в отставку, когда выяснилось, что они нарушили правила самоизоляции.

23 мая сообщалось, что советник премьера Великобритании Бориса Джонсона после появления симптомов заражения коронавирусом отправился в гости к своим родителям. 31 марта полиция в городе Дарем получила информацию о нахождении Каммингса по местному адресу. Симптомы заражения у советника премьера появились 28-29 марта, практически на следующий день после заболевания Джонсона.

По состоянию на 25 мая в Великобритании выявлена 261 тысяча зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных в мире составило 5,4 миллиона. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.

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