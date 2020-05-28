F-35C чуть не упал с авианосца

Видео: rcaf_pilot / Instagram

Палубный истребитель пятого поколения Военно-морских сил США F-35С Lightning II чуть не упал при взлете с авианосца. Соответствующий ролик в Instagram опубликовал пользователь rcaf_pilot.

В подписи к видео отмечается, что в ходе таких испытаний проверялась возможность взлета самолета при минимальной мощности стартовой катапульты.

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В марте Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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