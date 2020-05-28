Российская больница объяснилась за перевозку холодильника в реанимобиле

Сотрудники Томской областной клинической больницы объяснили перевозку холодильника в гараж на реанимобиле тем, что машина в этот момент не использовалась для перевозки пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения и само медучреждение.

«Водитель по согласованию с руководителем службы перевозил холодильник в гараж больницы. Данный автомобиль не используется для перевозки больных», — пояснил главврач больницы Михаил Лукашов. Он также отметил, что при транспортировке холодильника никто из пациентов не пострадал.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой двое мужчин грузят бытовую технику в кузов транспортного средства и закрывают двери. Изначально автор ролика предположил, что техника на кадрах — это стиральные машины. Администрация больницы поблагодарила разместившего видео томича за «бдительность и проявленную гражданскую позицию».

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