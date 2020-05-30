Бывший футболист «Локомотива» дебютировал в боксе

Бывший полузащитник сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев дебютировал в боксе в рамках шоу «Битва». Видео опубликовано в YouTube-канале XSPORT.ua.
35-летний Алиев боксировал с актером Никитой Вакулюком. Поединок завершился поражением экс-футболиста.
Алиев известен по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». Последним профессиональным клубом в карьере игрока был казахстанский «Тараз».
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