Украинский футболист признался при детях в сексе втроем и был обруган женой

Украинский футболист Александр Алиев признался в том, что у него был секс втроем, и был обруган женой. Слова спортсмена приводит Sport24 со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

На вопрос собеседницы о сексе втроем футболист ответил: «Был, да». После этого супруга спортсмена Татьяна вмешалась в разговор. «Рот свой закрой, стоят твои дети!» — отреагировала она.

Футболист также ответил жене в грубой форме. «Чего ты орешь? Ты чего рот раскрыла перед людьми?» — обратился к ней Алиев.

14 апреля Алиев высказался на тему принадлежности полуострова Крым. Он отказался считать крымчан россиянами. Главный тренер «Химок» Сергей Юран посоветовал Алиеву не комментировать политические вопросы, если он в них не разбирается.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен выступлениями за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

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