Назван новый «апокалиптический» вирус

Американский ученый Майкл Грегер заявил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус — зоонозы, которые передаются от животного к человеку. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает издание Daily Mail.

По словам Грегера, новым носителем вируса H5N1 является обыкновенная курица, чье мясо употребляют в огромных масштабах. Организм человека становится максимально уязвимым к вирусу в связи с нестерильными фабричными условиями и химикатами, благодаря которым выращивают курицу. Ученый также напомнил, что переносчиками COVID-19 были летучие мыши, к человеку этот вирус попал через чешуйчатого муравьеда, мясо которого считается деликатесом в азиатских странах.

Грегер рассказал, что в 1997 году появился новый штамм птичьего гриппа, известный как H5N1. Уточняется, что первым зараженным был трехлетний мальчик в Гонконге, у которого зафиксировали боль в горле и животе, после чего тот скончался от острой дыхательной и органной недостаточности. Ученый отметил, что важно начать растить куриц не на огромных фабриках, а в домашних условиях и с меньшим количеством птиц, чтобы избежать новой эпидемии. При этом в более гигиеничных условиях, напомнил он.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Майкла Остерхольма, вирус H5N1 похож на «поцелуй двоюродного брата вируса 1918 года» и может привести к повторению эпидемии испанки прошлого века. Он заявил, что «каждый рожденный и вылупившийся цыпленок — это новый инкубатор для вируса», поэтому остается только массовое уничтожение птиц на территории Китая.

Отмечается, что туберкулез и корь появились от коз, оспа — от верблюдов, коклюш — от свиней, брюшной тиф — от кур. Такие зоонозы передаются человеку через мясо инфицированного животного. В основном, подобные вирусы безопасны, но они могут мутировать и начать ослаблять иммунную систему человека, что может привести к летальному исходу.

В 1918-1920 годах мир пережил испанский грипп, унесший жизни от 50 до 100 миллионов человек. Данную эпидемию ученые считают одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Смертность составила от трех до 20 процентов. Причиной развития инфекции могли стать тяготы Первой мировой войны — антисанитария, плохое питание, военные лагеря и большое число беженцев.

27 мая команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму. Профессор Николай Петровски из университета Флиндерса отметил, что вирус лучше всего присоединяется именно к клеткам человека, и поэтому в мире уже более пяти миллионов зараженных.

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