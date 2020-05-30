Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал

Сломавшийся спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №3 заработал, сообщили ТАСС в Ракетно-космическом центре «Прогресс», изготовившем данный космический аппарат.

Согласно заявлению пресс-службы предприятия, целевое применение спутника «возобновлено с 22 апреля 2020 года».

В январе 2019 года гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов заявил, что спутники ДЗЗ «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники.

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В ноябре 2018 года «Роскосмос» сообщил РИА Новости, что «Ресурс-П» №2 выведен из состава группировки, а спутник №3 находится на исследовании главного конструктора.

Спутники «Ресурс-П» №1, №2 и №3 запущены в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. При этом первый космический аппарат, штатно выполнявший свои функции, был изготовлен до введения против России санкций из-за присоединения Крыма и событий на юго-востоке Украины.

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