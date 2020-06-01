Портал «Рамблер» объявил о запуске собственных подкастов

Портал «Рамблер» начинает производство собственных подкастов и запускает два новых проекта. Пользователи портала уже могут послушать первый выпуск короткого новостного подкаста «Рамблер, какие новости?» и астрологический прогноз на предстоящую неделю в «Слушай Рамблер».

Подкаст «Рамблер, какие новости?» будет выходить ежедневно по будням. Ведущим подкаста выступит Никита Нелюбин — журналист службы информации радиостанций «Европа плюс» и «Ретро FM», а в прошлом — «Коммерсант FM», «Маяк» и телеканала «РБК». Первый выпуск уже размещен на медиавертикали «Рамблер/новости».

Подкаст «Слушай Рамблер» объединит в себе различный контент портала, который теперь доступен и в аудиоформате. Уже сейчас пользователи могут послушать еженедельные персональные астрологические прогнозы от «Рамблер/гороскопов» для всех знаков зодиака и разных сфер жизни — любви, здоровья и финансов.

В ближайшее время оба подкаста также появятся в «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Bookmate и других популярных сервисах.

«Сейчас запуск голосовых помощников и производство аудиоконтента — крайне перспективный вектор развития бизнеса, который в России пока только ищет свою нишу, тем не менее многие отечественные компании ведут работу в этом направлении. Являясь частью крупнейшего медиахолдинга страны, мы проанализировали рынок и увидели, что спрос на аудиоконтент есть, но при этом синтезированная речь и автоматическое чтение текстов все еще недостаточно комфортны и приемлемы для массового пользователя. Люди хотят потреблять контент в удобное для них время, а наша первоочередная задача — комфорт пользователей, — говорит Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер». — Поэтому мы запускаем подкасты, которые позволяют узнавать о ключевых событиях дня, даже когда вы идете на работу, едете в машине или в других ситуациях, когда чтение новостей невозможно, неудобно или небезопасно. Мы планируем расширять тематику подкастов, запускать новые форматы, начать производство более длительных выпусков, и уверены, что все наши предложения найдут своего потребителя».

