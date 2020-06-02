Российской молодежи предсказали трудности с трудоустройством

В России молодежи станет втрое сложнее устроиться на работу после пандемии коронавируса, предсказали во Всемирной организации труда (МОТ). Об этом говорится в исследовании «Профилум» и прогнозах McKinsey на основе последних данных организации, пишет газета «Известия».

В частности, это произойдет потому, что в кризис многие специалисты остались без работы, и молодые сотрудники будут проигрывать им в гонке за рабочее место. Более того, молодежи придется снизить свои зарплатные ожидания по крайней мере на треть. В числе тех, у кого будут наиболее высокие шансы на трудоустройство, окажутся выпускники технических специальностей, сложнее всего будет гуманитариям.

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По подсчетам МОТ, из-за пандемии в мире без работы остался каждый пятый молодой человек. Если не принять меры для поддержки таких работников сейчас, то последствия могут растянуться на десятилетия. В общей сложности, без работы в течение ближайших лет может оказаться каждый шестой человек в мире.

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. По прогнозам Минтруда, сложнее всего ситуация будет складываться в третьем квартале этого года, но к концу 2020-го стабилизируется.

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