Число безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, наиболее сложным в вопросе безработицы должен стать третий квартал года, когда прогнозируется пиковое значение. В четвертом квартале, уверен чиновник, ситуация стабилизируется.

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На прошлой неделе президент страны Владимир Путин заявил о росте безработицы до 1,9 миллиона человек. Глава государства назвал такие цифры ожидаемыми.

Тогда же Котяков рассказал, что более трех миллионов россиян работают в условиях неполной занятости, из них почти 1,5 миллиона в «простое».

До этого Росстат в соответствии с методологией Международной организации труда подсчитал, что реальное число безработных в России в апреле составило около 4,3 миллиона человек, хотя пособие по безработице получали только 1,1 миллиона граждан.

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), в 2020 году из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса почти трети населения Земли угрожает потеря работы или переход на неполную занятость.

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