Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса россиян

В ситуации кризиса, вызванного пандемией коронавируса, без работы остались 12 процентов россиян. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Ромир» и Gallup International, материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 30 процентов утверждают, что работают неполный рабочий день, а 32 процента рассказали, что временно перестали работать. О потере серьезной части дохода по этим причинам сообщили 39 процентов опрошенных. Не заметили никаких изменений 30 процентов.

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Исследование проводилось в нескольких странах мира. Лидером по новой безработице стал Пакистан, где о потере работы рассказали 68 процентов опрошенных. Далее идут Малайзия (37 процентов) и Филиппины (34 процента). Лучше всего ситуация сложилась в Японии (1 процент), Германии (2 процента), Южной Корее и Швейцарии (по 3 процента).

В среднем из 18 стран об увольнении сообщили 15 процентов респондентов, о неполном рабочем дне — 12 процентов, а о временном прекращении работы — 28 процентов. Существенную часть дохода потеряли 37 процентов из всех опрошенных.

Чаще всего о проблемах с работой говорили молодые люди до 30 лет (19 процентов), а о потере доходов — люди в возрасте от 30 до 49 лет (42 процента).

Как отмечает президент «Ромир» Андрей Милехин, исследование показывает, что от кризиса страдает самая активная и протестная аудитория, то есть молодежь. «Новое поколение будет требовать или даже самостоятельно проводить перемены. Этот процесс, ставший очевидным социологам еще до глобальных катаклизмов, сегодня только ускоряется», — подчеркнул он.

Ранее «Ромир» сообщал, что серьезно потеряли в доходах 39 процентов москвичей, 32 процента временно перестали работать, а 12 процентов остались без работы. Это в точности те же цифры, что и по России в целом.

В свою очередь заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что общее реальное количество безработных в стране выросло до 4 миллионов человек.

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