Подсчитано реальное число безработных в России

Реальное число безработных в России уже в январе было на уровне 3,5 миллиона человек, в апреле достигло 4 миллионов. Такие подсчеты привел заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, передает «Интерфакс».
По его словам, значительно более скромные данные Минтруда связаны с тем, что ведомство считает только зарегистрировавших себя в этом качестве, то есть вставших на биржу труда.
Шершуков назвал реалистичным прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о 8 миллионах безработных по итогам нынешнего экономического кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Ранее министр труда Антон Котяков на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным сообщил, что число безработных в стране составило 735 тысяч человек. С начала года оно увеличилось на 44 тысячи.
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что без работы на время эпидемии коронавируса остались 12 процентов москвичей. Около трети перестали работать временно, а еще столько же серьезно потеряли в доходах.