Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой

В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена. Об этом в среду, 3 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным собеседника агентства, сотрудники специального подразделения были уволены по отрицательным мотивам незадолго до передачи дела в суд. Рассмотрение дела по существу в Московском гарнизонном суде начнется в конце июля. Ряд фигурантов находятся в СИЗО, и в связи со сложной эпидемиологической обстановкой их доставка на заседание затруднительна. Вместе с тем срок содержания под стражей подходит к концу, и в ближайшее время ожидаются заседания по рассмотрению вопроса о продлении ареста.

На скамье подсудимых окажутся три бойца «Альфы», сотрудник «Вымпела», два сотрудника ФСБ и один сотрудник управления Федеральной налоговой службы (УФНС).

8 июля 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ, подозреваемые в хищении более 100 миллионов рублей, забрали деньги у «частных инкассаторов» и сумели ускользнуть от полицейских. Двое частных перевозчиков с сумкой поднялись на второй этаж, а двое остались на улице — охранять периметр. После того как деньги были переданы адресату, в комнату ворвались несколько крепких мужчин с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!» и забрали у всех присутствующих документы и телефоны.

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