Тренер по фигурному катанию сравнил удаленную работу с резиновыми женщинами

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил о нежелании ставить программу спортсменам удаленно в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит RT.

«В моем представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека», — отметил специалист.

Жулин также рассказал, что на самоизоляции ведет здоровый образ жизни. Тренер решил питаться один раз в день и остался доволен результатами.

В декабре 2018 года Жулин предложил ввести возрастной ценз в фигурном катании, разрешив участие во взрослых соревнованиях спортсменкам от 17 лет. Он мотивировал данное предложение желанием видеть на льду фигуристок «со сформировавшимися женственными частями тела».

Жулин выступал в танцах на льду, спортсмен является чемпионом мира и Европы. С 1994 года россиянин занимается тренерской деятельностью.

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