В Москве заработают три тысячи летних кафе

Около трех тысяч летних кафе будут работать в Москве в 2020 году. Монтаж веранд начался на текущей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

По словам чиновника, в летнем сезоне 2020-го число веранд не будет меньшим — разрешение на их эксплуатацию получили примерно три тысячи организаций, что соответствует показателям прошлых лет. Точная дата открытия таких заведений еще не определена, но нужно быть готовыми к ослаблению ограничений, подчеркнул Ефимов. «Чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», — пояснил он.

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Заместитель мэра добавил, что все кафе обязаны будут соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора, в том числе — контролировать измерения температуры сотрудников и посетителей. Ожидается, что сезон летних веранд продлится до 1 ноября.

Ранее в июне были раскрыты правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Роспотребнадзор рекомендовал заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду.

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