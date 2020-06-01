Раскрыты правила работы кафе после карантина

В России раскрыли правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Роспотребнадзор рекомендовал заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на рекомендации, подписанные главой ведомства Анной Поповой.

Кафе и рестораны будут измерять сотрудникам температуру перед началом рабочей смены. Во время работы им придется носить маски, а заведениям нужно иметь запас индивидуальных средств защиты.

Жесткие требования ведомство предъявляет к посуде, на которой еду сервируют в ресторанах. Так, на ней не должно быть никаких трещин, сколов или поврежденной эмали. Мыть ее необходимо в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если у ресторана нет такого аппарата, допускается ручная мойка, однако посуду все равно придется обработать дезинфицирующим средством.

Для клиентов на входе в рестораны Роспотребнадзор рекомендовал установить дозаторы с антисептиками для рук или разместить антисептические салфетки.

В Москве с 1 июня стартовал второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В его рамках с карантина выходят непродовольственные магазины, а у жителей столицы появляется возможность заниматься спортом и гулять на свежем воздухе с некоторыми оговорками. Власти Москвы сообщили ранее, что заведения общепита откроются на следующем этапе, однако когда он стартует, пока неизвестно.

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