Названа дата открытия парков в Подмосковье

Парки в Московской области откроются для свободного посещения с 29 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Обязательно в парке необходимо будет находиться в масках», — сказал губернатор, пообещав выпустить соответствующие постановление в четверг, 28 мая. Кроме того, по его словам, с 1 июня в Подмосковье заработают многофункциональные центры для физических лиц (МФЦ).

Воробьев добавил, что, несмотря на ослабление ограничений, подмосковные рестораны, кафе и торговые центры в первую неделю июня останутся закрытыми. «Считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. (...) Мы увидим дальнейшую позитивную динамику [по ситуации с коронавирусом] и обязательно откроем, это важно для огромного количества рабочих мест», — заключил Воробьев.

Ранее о смягчении ограничительных мер в Москве сообщил и мэр столицы Сергей Собянин. С 1 июня в городе возобновится непродовольственная торговля, также можно будет открыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. Москвичи смогут выходить на прогулки с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. При этом они будут обязаны носить маски даже на улице.

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