Воробьев побывал на стройке сгоревшего музыкального колледжа имени Прокофьева

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства областного музыкального колледжа им. Прокофьева в Пушкине. Строительные работы возобновились на объекте неделю назад, сообщается на сайте регионального правительства.

«Колледж Прокофьева — легендарный, в следующем году ему будет 55 лет. В новом здании соблюдены высокие требования, которые предъявляются к акустике», — сказал Воробьев.

В новой школе смогут обучаться 800 детей, уточнил глава региона. Он добавил, что строительство ведется с соблюдением санитарных норм, введенных из-за распространения коронавируса.

В четырехэтажном здании разместятся около 30 учебных кабинетов, концертный и спортивный залы. До конца года за счет регионального бюджета будет закуплено 65 пианино и 8 роялей, говорится в сообщении.

Планируется, что колледж им. Прокофьева откроется в сентябре. Учебное учреждение сгорело в феврале 2016 года, тогда Воробьев пообещал жителям построить новое здание.

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