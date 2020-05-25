Воробьев поздравил выпускников с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных выпускников с последним звонком и пожелал им удачи и исполнения всего задуманного. Об этом сообщается на сайте областного правительства

«Хочу пожелать, чтобы все, что вы запланировали, не сразу, но с течением времени обязательно реализовалось. Хочу пожелать, чтобы всегда рядом были те, с кем можно посоветоваться», — сказал Воробьев.

Губернатор уточнил, что в регионе насчитывается 115 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

В этом году из-за пандемии коронавируса последний звонок в Подмосковье проходит в онлайн-формате. Всего в этом году 11 класс заканчивают почти 692 тысячи российских школьников. Министерство просвещения в соцсетях готовит акции и флешмобы.

В целях профилактики распространения коронавируса выпускной в вузах также пройдет онлайн. Всероссийское мероприятие запланировано на 4 июля.