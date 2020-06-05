Третьяк объяснил смену тренера в сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Третьяк заявил, что федерация была не удовлетворена результатами работы Алексея Кудашова. «Мы надеялись, что сборная России займет первое место на прошлом чемпионате мира, но в итоге мы заняли на нем только третье место. Кудашовым проведена работа, но она не выполнена до конца», — отметил глава ФХР.

Об уходе Кудашова стало известно ранее 5 июня. Вместо него команду возглавил Валерий Брагин.

Брагин в 2010-2012 годах и с 2014-го возглавлял молодежную сборную России. Под его руководством российская молодежка один раз побеждала на чемпионате мира, четыре раза выигрывала серебро и дважды — бронзу мировых первенств.

Кудашов возглавил сборную России и СКА в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством национальная команда одержала одну победу в основное время и заняла последнее место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!